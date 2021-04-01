«Ак Барс Банк» приглашает на форум «HR мост 2021: ВАУ менеджмент»

8 апреля «Ак Барс Банк» совместно с HR-клубом «Как Делать» проводит форум ВАУ Менеджмент: «Вовлекай. Анализируй. Управляй». Мероприятие пройдет на территории стадиона «Ак Барс Арена». Участие очное или онлайн, начало в 9.30.

HR мост позволит побывать в разных городах и в разных компаниях, увидеть своими глазами, как выстроены процессы, как внедряются инновации, чем живет и дышит рынок. Сторителлинг, уникальные кейсы, несколько экспериментов от экспертов «Макдоналдс», «Татнефть», Университета Иннополис, «Ленты» , «Ак Барс Банка» и др.

Участники форума обсудят, что изменилось в управлении командами с появлением гибридного и дистанционного форматов работы. Какие практики менеджмента используют компании разных отраслей, методы мотивации персонала — какими они будут в 2021 году, изменения в корпоративной культуре и многое другое. Все участники форума смогут принять участие в мастер-классах от PowerLexis и ЭКОПСИ Консалтинг.

Регистрация на форум открыта по ссылке (18+).

Стратегический информационный партнер форума — электронная газета «Бизнес Оnline».

ПАО «АК БАРС» БАНК

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