Минимальную цену на сигареты прокомментировали в Госдуме

В России с 1 апреля вступил в силу закон, в соответствии с которым минимальная цена пачки сигарет устанавливается на уровне 108 рублей. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб дала комментарий RT.

«На мой взгляд, любые стремления к здоровому образу жизни уже нам помогают, потому что, когда запрещалось курить в общественных местах, сначала это воспринималось с недоверием, что это не поможет никоим образом решить проблему здорового образа жизни и отказа от вредных привычек. Потом запретили курить в аэропортах, сегодня множество граждан нашей страны уже бросили эту вредную привычку. Молодёжь, что самое важное, даже не пытается к ней пристраститься», — пояснила депутат.

Также она считает, что сейчас дешевеет здоровый образ жизни.

В конце декабря прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на ужесточение ценовой политики в отношении продажи табачных изделий. Единая минимальная цена станет инструментом для борьбы с нелегальной продукцией.

