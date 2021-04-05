Кредит «Овердрафт-экспресс» — скорая финансовая помощь вашему бизнесу!

В построении бизнеса не всегда все можно предусмотреть, просчитать и распланировать. Случаются заминки, когда на счету нет необходимой суммы, но есть обязательства перед клиентами, сотрудниками, партнерами. Решить сложившуюся ситуацию поможет новый кредитный продукт для бизнеса «Овердрафт-экспресс».



Это «финансовая подушка» на банковском счете, которая страхует от кассовых разрывов или поможет увеличить оборотные средства вашего предприятия.

Обратившись в Банк Казани, вы можете получить сумму до 10 млн руб. за 8 часов (максимальный срок рассмотрения заявки — 8 часов) на срок от 6 до 12 месяцев с процентной ставкой от 12,5% годовых.

Никаких скрытых комиссий: стоимость услуги — 1% от вашего лимита, но не менее 10 000 рублей. Вы заплатите только за те дни, когда пользовались деньгами.

Удобно: можете не беспокоиться о переплатах по процентам — мы сами спишем необходимую сумму, когда деньги поступят на ваш счет.

Полученные денежные средства вы сможете использовать, чтобы:

закупить оборудование или товары для вашего бизнеса — когда не хватает денег на внезапно появившийся крупный заказ;

заплатить за аренду помещения или коммунальные платежи по нему — арендатору нужно заплатить за несколько месяцев вперед;

выплатить зарплату сотрудникам в случае кассового разрыва;

заплатить налоги — когда не хватает средств на бюджетные платежи.

Подробнее о кредитном продукте «Овердрафт-экспресс» вы сможете узнать на сайте Банка, по бесплатному телефону горячей линии 8 (800) 77-518-77 или WhatsApp.

ООО КБЭР «Банк Казани»

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