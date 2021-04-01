В Татарстане зафиксировали 36 новых случаев коронавируса
В Татарстане выявлено 36 новых случаев коронавируса, всего — 19 456. Об этом сообщает оперативный штаб РФ.
Вылечилось от коронавируса за последние сутки в республике 97 человек, всего — 16 419.
В России за сутки выявлено 9 169 новых заболевших коронавирусом, всего — 4 554 264.
Актуальные новости о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».Общество Татарстан
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