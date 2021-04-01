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В Татарстане зафиксировали 36 новых случаев коронавируса

11:24, 01.04.2021
В Татарстане зафиксировали 36 новых случаев коронавируса
Фото: Максим Платонов

В Татарстане выявлено 36 новых случаев коронавируса, всего — 19 456. Об этом сообщает оперативный штаб РФ.

Вылечилось от коронавируса за последние сутки в республике 97 человек, всего — 16 419.

В России за сутки выявлено 9 169 новых заболевших коронавирусом, всего — 4 554 264.

Актуальные новости о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».

Общество Татарстан
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