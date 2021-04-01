Глава лыжной федерации Удмуртии заступился за своего спортсмена, конфликтовавшего с лыжником Татарстана

Президент федерации лыжных гонок Удмуртии, трехкратный вице-чемпион Олимпиады-2014 и чемпион мира — 2015 в скиатлоне Максим Вылегжанин прокомментировал ссору между лыжниками из Удмуртии и Татарстана на финише полуфинальной гонки в командном спринте на чемпионате страны.

Он согласился с решением жюри дисквалифицировать команды, но заступился за Владислава Афанасьева, участника конфликта, представляющего удмуртский коллектив. По его словам, лыжник не сдержался, потому что теперь ему придется покупать новый инвентарь, что с учетом его доходов может быть довольно проблематично.

При этом Вылегжанин намекнул на увольнение Антона Быкова из команды Татарстана, ведь будь на его месте удмуртский спортсмен, то он бы лишился своего места в сборной региона, заявил глава федерации лыжных гонок Удмуртии.

«Надеюсь, перед Владом извинятся и подарят новые палки. Для команды Татарстана это, может быть, и мелочь, а Владу будет приятно», — написал Вылегжанин в соцсети.

Напомним, после финиша два спортсмена, Афанасьев и Быков, представляющие команды Удмуртии и Татарстана соответственно поссорились. Татарстанский лыжник ударил противника ногой, на что Афанасьев ответил ударом палкой. По итогам конфликта Федерация лыжных гонок России дисквалифицировала обе команды.