6 апреля изменится расписание ряда казанских пригородных поездов
6 апреля в связи с ремонтными работами на перегоне Кукмор — Коинсар изменится расписание ряда казанских пригородных поездов. Об этом сообщает мэрия Казани.
Разница с настоящим расписанием не будет превышать 20 минут. Так, 6 апреля изменится график таких поездов, как №6421 сообщением Сосновка — Казань, №6422 сообщением Казань — Сосновка, №6423 сообщением Кизнер — Казань, №6424 сообщением Казань — Сосновка, №6923 сообщением Кизнер — Казань, №6924 сообщением Казань — Кизнер.
Пригородный поезд №6420 Казань — Кукмор в этот день пойдет согласно действующему расписанию, но только до станции Арск. Расписание поезда №6427 Сосновка — Казань остается без изменений: отправление от станции Сосновка — в 13.45, прибытие на станцию Казань — в 17.25.
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