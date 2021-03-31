Более 150 жителей Ставрополья обратились за медпомощью с признаками кишечной инфекции

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Следком Ставропольского края продолжает расследование уголовного дела по факту отравления местных жителей. Об этом сообщает Следком по Ставропольскому краю.



Жители села Марьины Колодцы обратились в больницу с признаками кишечного расстройства. Всего обратились 155 жителей, 11 из них госпитализировали. Диагноз обратившихся в больницу — ротовирус и норовирус.

Следователи изъяли пробы воды на водонапорной станции и других гидросооружениях в населенном пункте и назначили судебные экспертизы. Также следствие произвело выемку документов в водоканале и продолжает опрос медперсонала. На данный момент допросили уже более 90 пострадавших –их признали потерпевшими. Расследование уголовного дела продолжается.

Маргарита Головатенко