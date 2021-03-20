В Альметьевске владелец Range Rover заплатил 170 тысяч штрафа, чтобы не лишиться машины

Фото: Пресс-служба УФССП России по Республике Татарстан

В Альметьевске владелец автомобиля Land Rover Range Rover Sport заплатил штрафы на общую сумму в 170 тысяч рублей, чтобы не лишиться машины. Об этом рассказали в пресс-службе судебных приставов.

В отношении 37-летнего мужчины находились исполнительных документы о взыскании налогов и штрафов ГИБДД. В общей сложности он задолжал по налогам и штрафам ГИБДД более 170 тысяч рублей. В рамках очередного рейд иномарку нашли во дворе дома.

Чтобы избежать эвакуации, мужчина тут же отправился в банк, оплатив задолженность в полном объеме.

Всего с начала 2021 года арестовано 187 машин в результате неуплаты различных задолженностей. С начала марта татарстанцы погасили долги по налогам на 400 тыс. рублей, чтобы не лишиться машин.

Ольга Плешкова