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«Динамо-Ак Барс» вышло в плей-офф «Финала шести» со 2-го места

21:31, 31.03.2021
«Динамо-Ак Барс» вышло в плей-офф «Финала шести» со 2-го места
Фото: dinamo-kazan.com

«Динамо-Ак Барс» в трех сетах обыграло саратовский «Протон» (3:0) в матче третьего тура группового этапа «Финала шести» женской Суперлиги по волейболу.

Казанские волейболистки ни разу не позволили соперницам набрать даже 20 очков за партию и уверенно довели игру до победы.

Самым результативным игроком в составе казанского клуба стала Арина Федоровцева, набравшая 18 очков.

Теперь «Динамо-Ак Барс» поборется за выход в финал с московским «Динамо».

Напомним, в первом матче «Финала шести» казанский клуб проиграл в пяти партиях «Локомотиву» из Калининграда. Подробнее об итогах той игры читайте в материале «Реального времени».

"Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Протон» (Саратов) — 3:0 (25:16, 25:18, 25:19)

СпортВолейбол
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