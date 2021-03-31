В Татарстане жители деревни просят не закрывать татарскую школу из-за нехватки учащихся

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Жители села Средний Пшалым Арского района Татарстана бьют тревогу: они боятся, что местную татарскую школу могут закрыть из-за нехватки учащихся. Об этом сообщают новости телеканала ТНВ.



Школу построили в 2003 году, ее площадь — почти 1 тысяча квадратных метров, школа рассчитана на 84 ученика. После присоединения детского сада 8 лет назад мощность школы упала до 60 учащихся. Сейчас в школе только 19 детей с 1-го по 9-й класс. И это при условии, что в сельских школах для нормальной работы должно быть около 15 человек в одном классе.

Представители администрации уверяют, что закрывать общеобразовательное учреждение власти не хотят, но предлагают поменять ее структуру и сделать начальной школой. Однако такой вариант жителям не нравится: для учеников старших классов смена школы — тоже стресс, да и в соседних школах обучение проходит на русском языке. Некоторые из татароязычных учеников обучаются в соседних школах, поскольку их родители считают: раз экзамены на русском языке, то и учиться нужно на русском.

Власти предупреждают: если количество детей не будет соответствовать нормативам (60 мест), власти оставят только начальную школу. Причина также заключается в финансовом вопросе. Как отметила заместитель главы Арского района Алсу Махметова, из-за малого количества учащихся содержать школу власти не могут.

Новая встреча должна состояться через 2 недели. Жители должны принести на нее 40 заявлений о переходе детей в татарскую школу.

Маргарита Головатенко