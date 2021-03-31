В Минцифры России выступили против предустановки неудаляемых приложений

Минцифры России против практики предустановки неудаляемых приложений на гаджеты и технику. Об этом заявил замглавы министерства Максим Паршин.

Он подчеркнул, что в законодательстве нет никаких условий о невозможности удалить предустановленные программы, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее пользователи смартфонов Samsung начали жаловаться в соцсетях, что после обновления операционной системы у них появились приложения «Яндекс.Браузер», «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Карты», которые нельзя удалить. В компании это объяснили требованием об обязательной предустановке российских приложений на телефоны, планшеты, компьютеры и «умные» телевизоры.

24 марта президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафов до 200 тысяч рублей за продажу технически сложных товаров без предустановленного российского ПО. Для должностных лиц штраф составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 50 тысяч до 200 тысяч рублей. Рассматривать дела о такого рода нарушениях будет Роспотребнадзор.

