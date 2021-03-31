В Челнах на производственной базе обнаружили нарушения правил охраны воздуха и обращения с отходами

Инспекторы Прикамского территориального управления Министерства экологии РТ обнаружили природоохранные нарушения на одном из производственных предприятий в Челнах. Местные жители начали жаловаться на захламление и запах пластмассы, исходящий из одной из баз по улице Тизлек.

Специалисты установили несоблюдение требований по сбору и временному хранению отходов: полиэтиленовой пленки, бумажной тары, пластмассы, также отсутствовали паспорта на ТКО и опасные отходы.

Также объект, который оказывает негативное воздействие на окружающую среду, не поставили на госучет в связи с отсутствием заявки. На предприятии не провели инвентаризацию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, производственный контроль осуществлялся не в полном объеме.

В отношении юридического и должностного лица составили протоколы по ч. 1, 9 ст. 8.2 КоАП РФ, ст. 8.1 КоАП РФ, ст. 8.46 КоАП РФ. Также инспекторы выдали представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений. Общая сумма штрафа составила 110 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Ранее в Татарстане наказали жителя Альметьевского района за незаконное изменение русла реки.



Татьяна Леухина