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В Татарстане местного жителя наказали за изменение русла реки

10:04, 30.03.2021 1
В Татарстане местного жителя наказали за изменение русла реки
Фото: eco.tatarstan.ru

В Татарстане наказали жителя Альметьевского района за незаконное изменение русла реки. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии Татарстана.

В ходе рейда в водоохранной зоне реки Болгар инспекторы Юго-Восточного территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ нашли котлован, который привел к изменению русла реки. Мужчина самовольно снял и переместил плодородной слой почвы объемом 100 куб. м, что привело к порче 600 кв. м береговой полосы.

По факту выявленных нарушений составлены административные протоколы по статьям «Использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности», «Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий» и «Самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы».

Ранее Татарстан вошел в список регионов, которым в половодье может угрожать подтопление.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:35
    Зиганшину можно менять русло реки Сулицы притоку Свияги а больше никому нельзя.
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