Госавтоинспекция МВД по Татарстану предупредила водителей о метели и сильном ветре

Госавтоинспекция МВД по Татарстану предупредила об ухудшении погодных условий. Вечером 31 марта и ночью 1 апреля в республике прогнозируется метель с ухудшением видимости до 1—2 км, сильный ветер порывами 17—22 м/с.

Водителей призвали выбирать разумную скорость, которая обеспечивала бы безопасность в складывающейся дорожной обстановке, воздержаться от опасных маневров, в особенности с выездом на встречную полосу движения, сообщает ведомство на своей странице в Instagram.

В ГИБДД также призвали к осторожности и внимательности пешеходов. Им следует переходить дорогу только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора. При переходе дороги с ребенком обязательно взять его за руку. Особое внимание необходимо уделить использованию световозвращающих элементов и обеспечить их видимость водителями транспортных средств.

Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными, осторожными и напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения. В случае возникновения нештатных ситуаций на дороге обращаться за помощью по тел. 8 (843) 533 38 88.

Ранее синоптики предупредили о метели и сильном ветре этим вечером. Также, по их прогнозам, сильный юго-западный ветер порывами 17—22 м/с, в Казани — до 20 м/с сохранится и днем в четверг.