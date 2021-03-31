Синоптики предупредили о сильной метели с ухудшением видимости вечером и ночью в Татарстане

Синоптики ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» предупредили жителей республики о неблагоприятных погодных условиях вечером 31 марта и ночью 1 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Этим вечером и ночью 1 апреля на территории Татарстана и Казани местами ожидается метель с ухудшением видимости 1—2 км. Ночью и днем в четверг в республике местами прогнозируется сильный юго-западный ветер порывами 17—22 м/с, в Казани — до 20 м/с.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Синоптики Гидрометцентра РТ предупреждали, что на этой неделе в Татарстане несколько ухудшится погода: 1 и 2 апреля в республике под влиянием атмосферных фронтов ожидается облачная погода с дождем, ночью местами с мокрым снегом. Ожидается сильный юго-западный ветер порывами до 15—20 м/с. Ночью температуры составят от -3 до +2°, днем +4—9°.В субботу в республике местами пройдет дождь. Ночью температуры опустятся до -3°, днем повысятся до +5—10°.