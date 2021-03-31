«Нефтехимик-2007» побывал на матче сборной России и Словении

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Воспитанники футбольного клуба «Нефтехимик-2007» вернулись из Сочи, где проходил матч между Россией и Словенией в рамках отборочного тура чемпионата мира. Поездка стала наградой от президента футбольного клуба «Нефтехимик» Тимура Шигабутдинова за успехи на футбольном поле. Второй год подряд нижнекамцы выигрывают Зимнее первенство республики Татарстан по футболу.



По словам руководителей ДЮСШ по футболу ФК «Нефтехимик», поездка носила не только развлекательный, но и познавательный характер. Матч сборных двух стран стал своеобразным мастер-классом. Юноши наблюдали и параллельно учились у профессионалов.



К слову, еще до начала игры ребята поспорили, с каким результатом закончится противостояние России и Словении. Прогнозы спортсменов сбылись, наша сборная победила со счетом 2:1.



— По телевизору абсолютно все другое, на стадионе — масштабнее, громче, интересней. Очень понравилось, как играли наши футболисты! — говорит Арсений Будылин, игрок команды «Нефтехимик-2007».

В Сочи ребята провели два дня. В первый день посетили матч, во второй — гуляли по городу, знакомились с достопримечательностями. Особенно нижнекамцев впечатлила набережная и Черное море.



— Проживали в хороших условиях, питание тоже было на высоте. Жили с командами, которые играют там на турнирах. А мы приехали отдохнуть, окунуться в атмосферу и поддержать нашу сборную. Большое спасибо Тимуру Альбертовичу Шигабутдинову за предоставленную возможность. Для ребят это будет хорошей мотивацией, — говорит Олег Абмаев, заместитель директора по учебно-воспитательной работе ДЮСШ по футболу «Нефтехимик».

Прибыв в Нижнекамск, ребята сразу же приступили к тренировкам и подготовке к Первенству России.

Партнерский материал