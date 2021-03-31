В Казани прошла эвакуация в здании исполкома

Фото: Роман Хасаев

Сегодня после обеда прошла эвакуация из здания исполнительного комитета Казани по адресу улица Кремлевская, дом 3. Об этом сообщили «Реальному времени» в пресс-службе мэрии.

Подробности случившегося неизвестны.

Ранее в главном здании Казанского федерального университета по адресу Кремлевская, 18 прошла эвакуация. По предварительным данным, в вузе произошла ложная сработка автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ).

