В главном здании КФУ прошла эвакуация из-за срабатывания пожарной сигнализации

Фото: Максим Платонов (архив)

В главном здании Казанского федерального университета по адресу Кремлевская, 18 прошла эвакуация. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ.

По предварительным данным, в вузе произошла ложная сработка автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ). Сейчас технические специалисты университета разбираются в причинах произошедшего.

Пожарно-спасательные подразделения не привлекались. Для уточнения данных на место направили оперативную группу Казанского пожарно-спасательного гарнизона.

В начале марта в главном здании эвакуировали студентов из-за возгорания. Вызов оказался ложным. Приехавшие на место пожарные выяснили, что горел мусор (листва) на площади 10 кв. сантиметров в ливневой трубе снаружи здания на территории. Также совсем недавно в аудитории главного здания Казанского федерального университета обрушился потолок. Пострадавших нет. Причина — интенсивное таяние аномально большого количества снега, выпавшего на крышу здания.



Татьяна Леухина