Минфин РФ: рост процентных ставок неизбежен

Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев считает рост процентных ставок неизбежным. Кроме того, ключевая ставка будет выше, чем сейчас, сообщил он на всероссийской банковской конференции.

«Я, честно говоря, признателен Центральному банку, что ставка немного подросла, чтобы люди немного встряхнулись и подумали, что вообще-то никто не шутит», — подчеркнул спикер.

Ранее совет директоров Банка России повысил ключевую ставку с 4,25 до 4,5%. Это первое повышение за два с лишним года — последний раз ЦБ повышал ключевую ставку в декабре 2018-го — также на 0,25%, до 7,75%. С начала 2020 года ЦБ четыре раза подряд понижал ключевую ставку, установив в июле исторический минимум в 4,25% годовых.

Регулятор отметил, что инфляция в стране продолжает расти — при цели в 4%, по оценкам на 15 марта, она составила 5,8%. Однако ЦБ ожидает, что с учетом текущей денежно-кредитной политики годовая инфляция должна вернуться к целевым 4% в первой половине 2022 года и закрепиться на этом уровне. При этом еще в феврале ЦБ давал гораздо более оптимистичный прогноз — регулятор ожидал, что уже в 2021 году инфляция в России будет находиться в диапазоне 3,7—4,2%, пик инфляции ожидался в феврале-марте.

