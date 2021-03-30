Гидрометцентр РТ: уровни воды в малых реках Татарстана значительно ниже опасных значений

Синоптики предупредили татарстанцев, что в связи с началом активного таяния снегов на фоне установления положительных дневных и ночных температур возникает возможность скопления талой воды на низменных территориях.

На малых реках в республике начнется ежегодный подъем уровня воды, сообщили в Гидрометцентре Татарстана. Однако по состоянию на 30 марта он находится значительно ниже опасных значений, ниже уровней начала выхода воды на пойму и ниже среднемноголетних максимальных значений.

«В местах сужения русел рек (мостовые переходы, излучины и меандры) существует вероятность образования заторных явлений. Также возможны прорывы неопорожненных прудов на водотоках (техногенные аварии и человеческий фактор)», — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра РТ.



Фото: mchs.tatarstan.ru

30 марта отметка горизонта воды Куйбышевского водохранилища у Казани составила 50,55 мБС, что ниже на 278 см отметки 2020 года и выше среднемноголетнего значения (нормы) на дату на 114 см.

Отметка горизонта воды Нижнекамского водохранилища на сегодняшний день составляет 63,12 мБС, что ниже отметки прошлого года на 27 см и ниже среднемноголетнего значения (нормы) на дату на 47 см.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов поручил всем службам в республике готовиться к весеннему половодью.

Татьяна Демина