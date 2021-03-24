В Татарстане за неделю количество безработных сократилось на 1,1 тысячи

В Татарстане в органах службы занятости на сегодняшний день зарегистрировано 27 344 безработных. За неделю их количество сократилось на 1 183 человека.

Уровень регистрируемой безработицы в республике на 24 марта составил 1,35% от численности рабочей силы.

Снижение числа безработных регистрируется и в моногородах Татарстана. Так, в Набережных Челнах официально не трудоустроено 2 623 человека, в Нижнекамске — 1 533. В Елабуге в органах службы занятости зарегистрировано 583 безработных гражданина, в Зеленодольске — 573, в Чистополе — 282, в Камских Полянах — 217.

В органах службы занятости Татарстана предлагается 48 163 вакансии, 2 677 из которых работодатели предоставили на последнюю неделю. Коэффициент напряженности на рынке труда в республике условно составил 0,57 чел. на одну вакансию, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, по состоянию на 17 марта в республике на учете в службе занятости населения стояли 28 527 человек. Уровень регистрируемой безработицы в Татарстане неделю назад составил 1,41% от численности рабочей силы.



Татьяна Демина