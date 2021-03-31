Новости общества

13:03 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Певцу из Башкирии Анвару Нургалиеву присвоили звание заслуженного артиста Татарстана

12:05, 31.03.2021
Певцу из Башкирии Анвару Нургалиеву присвоили звание заслуженного артиста Татарстана
Фото: vk.com/anvarnurgaliev

Президент Татарстана Рустам Минниханов присвоил певцу из Башкирии Анвару Нургалиеву звание заслуженного артиста Татарстана. Документ опубликован на сайте главы республики.

Звание присвоено за вклад в развитие музыкального искусства.

Отметим, что у Нургалиева уже есть звание народного артиста Башкирии. Он также является директором одноименного театра-студии.

Ранее о присуждении звания сообщила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева на церемонии вручения музыкальной премии TMTV.

Фото: vk.com/anvarnurgaliev

«Уважаемые зрители, Татарстан, Казань, я хочу выразить благодарность за эти заслуженные награды. Спасибо за то, что оценили мою 20-летнюю деятельность. Я хочу сказать, какие бы трудности ни были, за ними следует радость. Вы меня возвысили, Башкортостан возвысили, я звание народного артиста Башкортостана посвятил родителям, а заслуженного артиста Татарстана посвящаю супруге Ирине. Она сегодня в зале, спасибо тебе большое», — сказал певец.

ОбществоКультура Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем