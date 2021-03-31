Певцу из Башкирии Анвару Нургалиеву присвоили звание заслуженного артиста Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов присвоил певцу из Башкирии Анвару Нургалиеву звание заслуженного артиста Татарстана. Документ опубликован на сайте главы республики.

Звание присвоено за вклад в развитие музыкального искусства.

Отметим, что у Нургалиева уже есть звание народного артиста Башкирии. Он также является директором одноименного театра-студии.

Ранее о присуждении звания сообщила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева на церемонии вручения музыкальной премии TMTV.

Фото: vk.com/anvarnurgaliev

«Уважаемые зрители, Татарстан, Казань, я хочу выразить благодарность за эти заслуженные награды. Спасибо за то, что оценили мою 20-летнюю деятельность. Я хочу сказать, какие бы трудности ни были, за ними следует радость. Вы меня возвысили, Башкортостан возвысили, я звание народного артиста Башкортостана посвятил родителям, а заслуженного артиста Татарстана посвящаю супруге Ирине. Она сегодня в зале, спасибо тебе большое», — сказал певец.

