Башню Сююмбике добавили в коллекцию AR-масок

Фото: «Яндекс.Карты»

Башню Сююмбике добавили в коллекцию AR-масок. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Карты».

Серия масок в инстаграме с виртуальной коллекцией шляп включает в себя знаковые объекты российских городов. Казань представляет дозорная башня Сююмбике, о происхождении которой до сих пор ходят легенды.

Кроме башни Сююмбике в коллекцию вошли архитектурные объекты Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Краснодара. Пользователи могут «примерить» на голову высотки «Москвы-Сити», икону русского авангарда — дом Мельникова, Петропавловскую крепость, Банковский мост Санкт-Петербурга, «Ельцин Центр», новосибирский театр «Глобус» и одну из достопримечательностей парка Галицкого.

Шляпы доступны в инстаграм-профиле @yandex.maps — в разделе масок. Все они представлены в вечернем освещении, с горящими окнами и подсветкой.



Ранее сообщалось, что Комитет ОКН измерит динамику падения башни Сююмбике.

Ольга Плешкова