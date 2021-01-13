Комитет ОКН измерит динамику падения башни Сююмбике

Комитет РТ по охране объектов культурного наследия выразил озабоченность состоянием падающей башни Сююмбике. На сегодня ее отклонение от вертикальной оси составляет критические 2 метра.

«В отношении башни Сююмбике, известной во всем мире как падающая, Комитетом организован ежемесячный мониторинг с использованием современных технологий наземного лазерного сканирования», — заявил глава комитета ОКН Иван Гущин.

Фото: commons.wikimedia.org

По его словам, в конце этого года будет подведен итог результатам наблюдений и определена динамика ее отклонения.