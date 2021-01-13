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Комитет ОКН измерит динамику падения башни Сююмбике

12:50, 13.01.2021 2
Комитет ОКН измерит динамику падения башни Сююмбике
Фото: realnoevremya.ru

Комитет РТ по охране объектов культурного наследия выразил озабоченность состоянием падающей башни Сююмбике. На сегодня ее отклонение от вертикальной оси составляет критические 2 метра.

«В отношении башни Сююмбике, известной во всем мире как падающая, Комитетом организован ежемесячный мониторинг с использованием современных технологий наземного лазерного сканирования», — заявил глава комитета ОКН Иван Гущин.

Фото: commons.wikimedia.org

По его словам, в конце этого года будет подведен итог результатам наблюдений и определена динамика ее отклонения.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13:14
    Да кому она теперь нужна...прости Господи...
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  • Анонимно 13:30
    Можно указать цену контракта на выполнение измерений?
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