Комитет ОКН измерит динамику падения башни Сююмбике
Комитет РТ по охране объектов культурного наследия выразил озабоченность состоянием падающей башни Сююмбике. На сегодня ее отклонение от вертикальной оси составляет критические 2 метра.
«В отношении башни Сююмбике, известной во всем мире как падающая, Комитетом организован ежемесячный мониторинг с использованием современных технологий наземного лазерного сканирования», — заявил глава комитета ОКН Иван Гущин.
По его словам, в конце этого года будет подведен итог результатам наблюдений и определена динамика ее отклонения.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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