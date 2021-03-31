Вайсфельд: «Почему подписали Ламсу до плей-офф? Вряд ли за ним выстроилась бы очередь»

Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» и эксперт КХЛ Леонид Вайсфельд поделился мнением о продлении контракта с главным тренером уфимцев Томи Ламсой. Новое соглашение с финским специалистом было подписано еще до начала плей-офф.

«Мое мнение роли не играет, главное, какое мнение у руководства клуба. Мы не знаем, какие ставятся задачи. Почему его подписали, не дожидаясь результатов плей-офф? Не думаю, что за ним после окончания сезона выстроилась бы очередь. Чем они руководствовались, сказать не могу, спросите у них», — сказал Вайсфельд в интервью «Реальному времени».

При этом эксперт не стал связывать провальное выступление «Салавата Юлаева» в плей-офф с отсутствием опыта у Томи Ламсы.

«Это мнение притянуто за уши, что значит «не тянет»? Нет опыта в плей-офф, так все с чего-то начинали», — считает Вайсфельд.

Томи Ламса. Фото hcsalavat.ru

Напомним, «Салават Юлаев» под руководством Томи Ламсы вылетел во втором раунде плей-офф КХЛ, уступив в четырех матчах казанскому «Ак Барсу». До этого уфимский клуб ни разу не проигрывал серию в Кубке Гагарина со счетом 0:4.

Новое соглашение с финским тренером рассчитано до конца сезона-2021/22.

Полностью интервью с Леонидом Вайсфельдом можно прочитать в материале «Реального времени».