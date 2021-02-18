Тренер Томи Ламса продлил контракт с «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Ламса продлил контракт с клубом. Об этом сообщается на официальном сайте уфимцев.

Новое соглашение с финским специалистом рассчитано до конца сезона-2021/2022.

— Я доволен, принять решение было очень просто. Работа в «Салавате Юлаеве» — уже большая честь. Я здесь, потому что хочу помочь игрокам быть лучше, и в этом желании мы едины с командой. У нас уже есть большая цель — победа в Кубке Гагарина, — заявил после подписания контракта рулевой «Салавата Юлаева».

Томи Ламса. Фото: hcsalavat.ru

Ламса работает в уфимском клубе с 2017 года. По окончании сезона-2019/20 он был назначен на пост главного тренера «Салавата Юлаева», сменив Николая Цулыгина. Ранее финн входил в тренерский штаб Цулыгина.

Напомним, сегодня «Салават Юлаев» дома сыграет против казанского «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата КХЛ.