В Казани водитель легковушки сбил женщину

В Казани на пересечении улиц Максимова и Ленинградской водитель легкового автомобиля сбил женщину. Об этом сообщается в городских соцсетях.



От удара у сбившего женщину автомобиля LADA разбилось лобовое стекло. Пострадавшую госпитализировали, на месте работают сотрудники ДПС и врачи. Обстоятельства произошедшего выясняются.

После ДТП перед перекрестком улиц Максимова и Ленинградской образовалась пробка, движение было сильно затруднено по улице Ленинградской со стороны улицы Айдарова.

Напомним, в Татарстане водитель наехал на 32-летнюю женщину и побил ее за то, что она отказалась дать ему сигарету. Ранее на Московском проспекте в Набережных Челнах на остановке «Рынок» трамвай сбил 7-летнего мальчика. Ребенка осмотрели в городской больнице скорой медицинской помощи: тяжелых травм он не получил.

Маргарита Головаенко