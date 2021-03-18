В Набережных Челнах трамвай сбил 7-летнего ребенка

Накануне на Московском проспекте в Набережных Челнах на остановке «Рынок» трамвай сбил 7-летнего мальчика. Ребенка осмотрели в городской больнице скорой медицинской помощи: тяжелых травм он не получил.

По данным отдела пропаганды Госавтоинспеции Челнов, наехавший на ребенка, двигался Московскому проспекту со стороны Автозаводского проспекта в сторону проспекта Вахитова, сообщает ГТРК «Татарстан».

Обстоятельства ДТП выясняются. Пострадавшего ребенка из БСМП после медицинского осмотра отпустили домой.

В прошлом году в марте на проспекте Ямашева в Казани трамвай совершил наезд на пешехода, пересекавшего дорогу в неприспособленном для этого месте.

Татьяна Демина