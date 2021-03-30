Загитова вошла в топ-10 мирового рейтинга ISU, Кихира — лидер

Международный союз конькобежцев (ISU) обнародовал обновленный мировой рейтинг фигуристов.

Лидером списка стала японская фигуристка Рика Кихира. Несмотря на провальное выступление на прошедшем чемпионате мира-2021 в Стокгольме, японка осталась на первой строчке, благодаря прошлым победам.

Действующая чемпионка мира в женском одиночном катании Анна Щербакова занимает в рейтинге второе место. Тройку замкнула еще одна россиянка — Елизавета Туктамышева.

Анна Щербакова. Фото: isu.org

Олимпийская чемпионка Алина Загитова вошла в топ-10 фигуристок, расположившись на 9-й строчке. Ее коллега по Пхенчхану в сборной России Евгения Медведева опустилась на 13-е место рейтинга.

Чемпионка России Камила Валиева занимает 41-й пункт, набрав 1 100 баллов.

Напомним, Щербакова выиграла чемпионат мира в Стокгольме, но не смогла превзойти прошлый результат по баллам на мировом первенстве, показанный Загитовой. Подробнее об этом читайте в материале «Реального времени».

