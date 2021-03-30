В Минздраве России допустили возможность третьей волны COVID-19

В России показатели заболеваемости COVID-19 говорят о возможной третьей волне коронавируса в стране. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова.

Она заметила, что вторая волна заболеваемости COVID-19 захватила и начало 2021 года. Сейчас показатели заболеваемости и течение заболевания позволяют говорить уже о третьей волне, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе в Роспотребнадзоре Татарстана прокомментировали возможность третьей волны коронавируса. Замглавы управления Любовь Авдонина отметила, что необходимо говорить про подъемы и спады. Так, в прошлом году было два пика заболеваемости: в мае и октябре. Но это также связано и с сезоном ОРВИ. Следующий подъем заболеваемости специалисты ожидают в сентябре, потому что сумма ОРВИ характерна для этого периода. Сейчас подъем заболеваемости не ожидается, если все ограничения и требования будут соблюдаться.



В середине марта официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант заявила, что в Европу уже пришла третья волна эпидемии коронавируса. Она указала на необходимость ускорить вакцинацию населения.

Татьяна Леухина