В Управлении образования Казани прокомментировали сообщения о грибах из-за потопа в школе

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В Управлении образования Казани прокомментировали сообщения о начавших расти из-за потопа грибах в школе №143. Там сообщили, что видео впервые было опубликовано еще в марте 2019-го. Тогда провели проверку и не нашли грибов на потолках и стенах. К тому же по видеоролику было сложно идентифицировать помещение.



Однако школе ремонт действительно нужен — из-за протечки крыши в феврале этого года в одном из блоков учебного здания перекрыли и обесточили часть коридора третьего этажа. В других кабинетах продолжались занятия.

Эту часть крыши полностью очистили от снега за время весенних каникул, а к началу новой четверти восстановили электричество — заменили три электрощитовых на первом-третьем этажах. Еще заменили автоматические выключатели и кабельную линию между этажами.

Ремонт 600 кв. м кровли заложили в программу текущего года — на эти цели из бюджета города выделили 2,5 млн рублей. Однако по технологии работы можно проводить при наиболее благоприятных погодных условиях — то есть в апреле. Когда приведут в порядок кровлю, отремонтируют стены и потолки.

В Управлении образования города «Реальному времени» рассказали, что в школе №143 в 2020-м заменили оконные блоки на 551 тыс. рублей, провели ремонт санузлов на 170 тысяч рублей. Годом ранее проводился ремонт столовой на 4,5 млн рублей. В 2018-м ремонтировали лестничную клетку и проводили общестроительные работы — на это ушло 330 тысяч рублей.

Напомним, в популярной городской группе во «ВКонтакте» пользователь опубликовал видео, в котором видны на стенах здания грибы. В ответ на запрос в пресс-службе мэрии Казани «Реальному времени» сообщили, что видео сделано было в 2019 году. Там пообещали предоставить подробности в ближайшее время.

Маргарита Головатенко