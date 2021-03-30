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Соцсети: в казанской школе начали расти грибы из-за потопа

16:02, 30.03.2021 3
Соцсети: в казанской школе начали расти грибы из-за потопа
Фото: скриншот

В популярной городской группе во «ВКонтакте» пользователь опубликовал видео, на котором видны на стенах здания грибы. Сообщается, что это школа №143. Ранее были опубликованы кадры протекших стен из учебного заведения. В школе потекла крыша и не было ремонта.

Автор поста шутит: «Можно проводить наглядный урок биологии».

В пресс-службе мэрии Казани «Реальному времени» сообщили, что видео сделано было в 2019 году. Там пообещали предоставить подробности в ближайшее время.

Ранее «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Минобрнауки РТ, что в адрес министерства не поступала заявка на проведение капитального ремонта в учреждении. Кроме того, дополнительных финансовых средств на проведение ремонта в школе не предусмотрено.

ОбществоОбразование Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 16:28
    это часом не фейк? помню несколько лет назад такое же видео видел
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  • Анонимно 16:32
    Поднялась влага в клубе...)
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  • Анонимно 17:02
    В этой школе будет ремонт как только станет посуше,не раз уже писали
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