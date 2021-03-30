Соцсети: в казанской школе начали расти грибы из-за потопа

Фото: скриншот

В популярной городской группе во «ВКонтакте» пользователь опубликовал видео, на котором видны на стенах здания грибы. Сообщается, что это школа №143. Ранее были опубликованы кадры протекших стен из учебного заведения. В школе потекла крыша и не было ремонта.

Автор поста шутит: «Можно проводить наглядный урок биологии».

В пресс-службе мэрии Казани «Реальному времени» сообщили, что видео сделано было в 2019 году. Там пообещали предоставить подробности в ближайшее время.



Ранее «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Минобрнауки РТ, что в адрес министерства не поступала заявка на проведение капитального ремонта в учреждении. Кроме того, дополнительных финансовых средств на проведение ремонта в школе не предусмотрено.