СМИ: в Челнах ожидаются очередные перестановки в мэрии

В Набережных Челнах говорят о грядущих отставках в мэрии города. Свои посты могут покинуть несколько чиновников.

Например, покинуть свой пост может глава администрации Комсомольского района автограда Александр Кислов, пишет chelny-biz.ru со ссылкой на источники. Его кресло может занять директор МУК «Автозаводский» Равиль Халимов.

Его брат Рамиль Халимов также может покинуть должность замруководителя исполкома. Сменить его может руководитель аппарата исполкома Гульнар Ахметова.

Ранее уже сообщалось о готовящихся масштабных изменениях в горисполкоме. Тогда говорилось о возможном уходе замруководителя исполкома Ильи Зуева, а также куратора экономического блока Наталии Кропотовой.