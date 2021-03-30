Представлять позицию Татарстана в Координационном центре правительства РФ будет Шамиль Гафаров

Фото: Максим Платонов (архив)

Представлять позицию Татарстана в Координационном центре правительства России будет вице-премьер РТ Шамиль Гафаров. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

«...уполномочить заместителя премьер-министра Республики Татарстан — руководителя аппарата Кабинета министров Республики Татарстан — Ш.Х. Гафарова на осуществление на постоянной основе взаимодействия с Координационным центром правительства Российской Федерации в части представления позиции Республики Татарстан при решении задач Координационным центром правительства Российской Федерации», — говорится в документе.

Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил создание координационного центра для взаимодействия правительства и регионов в феврале текущего года. Федеральным ведомствам было рекомендовано обеспечить участие в работе новой структуры не позднее 31 марта.

Татьяна Демина