Представлять позицию Татарстана в Координационном центре правительства РФ будет Шамиль Гафаров
Представлять позицию Татарстана в Координационном центре правительства России будет вице-премьер РТ Шамиль Гафаров. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
«...уполномочить заместителя премьер-министра Республики Татарстан — руководителя аппарата Кабинета министров Республики Татарстан — Ш.Х. Гафарова на осуществление на постоянной основе взаимодействия с Координационным центром правительства Российской Федерации в части представления позиции Республики Татарстан при решении задач Координационным центром правительства Российской Федерации», — говорится в документе.
Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил создание координационного центра для взаимодействия правительства и регионов в феврале текущего года. Федеральным ведомствам было рекомендовано обеспечить участие в работе новой структуры не позднее 31 марта.
Справка
Координационный центр правительства РФ — постоянно действующий орган при Кабмине РФ, образованный в целях обеспечения оперативных и согласованных действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и организаций при разрешении инцидентов (штатных и нештатных ситуаций), проработки приоритетных задач правительства РФ и выполнения выделенных проектов.
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