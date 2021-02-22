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Мишустин утвердил создание координационного центра для взаимодействия правительства и регионов

18:58, 22.02.2021 1
Мишустин утвердил создание координационного центра для взаимодействия правительства и регионов
Фото: Максим Платонов (архив)

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление федерального Кабмина о создании Координационного центра правительства. Решение было принято еще 12 февраля.

Согласно документу, центр создается для «обеспечения согласованных действий» федеральных и региональных органов власти во время разрешения инцидентов.

Организационно-техническое обеспечение центра возложено на Аналитический центр при правительстве.

Федеральным ведомствам рекомендовано обеспечить участие в работе новой структуры не позднее 31 марта.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19:07
    Это они так сокращают количество чиновников? Или деньги девать некуда? И их обеспечат и всем необходимым,вплоть до большой ложки?
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