Мишустин утвердил создание координационного центра для взаимодействия правительства и регионов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление федерального Кабмина о создании Координационного центра правительства. Решение было принято еще 12 февраля.
Согласно документу, центр создается для «обеспечения согласованных действий» федеральных и региональных органов власти во время разрешения инцидентов.
Организационно-техническое обеспечение центра возложено на Аналитический центр при правительстве.
Федеральным ведомствам рекомендовано обеспечить участие в работе новой структуры не позднее 31 марта.ОбществоВласть
комментарии