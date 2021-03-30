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Татарстанцев предупредили об ухудшении погоды 31 марта

14:25, 30.03.2021
Татарстанцев предупредили об ухудшении погоды 31 марта
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Синоптики предупредили татарстанцев об ухудшении погодных условий в среду, 31 марта.

Завтра утром и днем на территории Татарстана и в Казани местами ожидается сильный юго-западный ветер порывами от 15 до 20 м/с, говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра РТ.

Ранее синоптики сообщили, что на этой неделе в Татарстане ухудшится погода. В частности, 31 марта большая часть европейской территории России, в том числе и Среднее Поволжье, постепенно окажется под влиянием глубокого северного циклона с центром над Белым морем. Ночью осадки маловероятны, днем и вечером в передней части циклона пройдет мокрый снег и дождь.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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