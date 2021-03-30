В России число женщин репродуктивного возраста с 2010 года сократилось почти на 40%

Фото: Олег Тихонов

В России на сегодняшний день насчитывается чуть более 7,5 млн женщин в возрасте от 20 до 29 лет. С 2010 года их количество сократилось на 37,5%, что сказалось на рождаемости в стране.

«Не могу не сказать о периоде распада СССР, поскольку именно период распада СССР и сложности социального и экономического плана 90-х годов привели к тому, что как раз в репродуктивный возраст сейчас вступило поколение, рожденное в 90-е», — сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она обратила внимание, что на сегодняшний день многие семьи планируют ограничиться рождением одного ребенка, а более 3% женщин и 4% мужчин не планируют заводить детей вовсе, пишет ТАСС.

Фото: Олег Тихонов

Напомним, за 2020 год население России сократилось более чем на 500 тыс. человек: на 1 января текущего года численность населения составила свыше 146 млн 238 тыс. человек, а по данным на 1 января 2020 года, в стране насчитывалось свыше 146 млн 748 тыс. жителей.



Татьяна Демина