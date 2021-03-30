Эксперт назвал способ пассивно получать 100 тыс. рублей в месяц

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Экономист объясняет, что получать дополнительный доход в 100 тыс. рублей можно с помощью инвестиций в ценные бумаги. Об этом сообщает «РИА Новости».

Купоны от облигаций, дивиденды от акций и выплаты из фондов недвижимости являются основными способами получения ренты, которая может достигать 6—7% годовых, поясняет аналитик компании «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

Также он отметил, что необходимо вложить около 20 млн рублей для ежемесячного получения дополнительных 100 тыс. рублей.

Россия, как и весь остальной мир, переживает бум инвестирования. Низкие ставки по депозитам, удобные брокерские приложения и активная реклама инвестиций сделали свое дело. В феврале 2021 года число инвесторов на Мосбирже достигло 10 миллионов человек, из них 5 миллионов пришли в прошлом году. О том, каких правил придерживаться инвесторам на рынке акций и во что вкладываться, рассказал Булат Хузиев, региональный директор ИК «Фридом Финанс» в Набережных Челнах.

