На один день в Казани впервые представят гардероб Федора Шаляпина и его близких

Уникальная выставка одного дня пройдет 31 марта в музее А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина. На экспозиции «Шаляпин. Шик и элегантность» казанцы впервые смогут увидеть элементы гардероба великого баса, его первой супруги балерины Иолы Торнаги и верного друга, певца, музыкального критика и актера Исая Дворищина. Все трое блистали на сценах России и зарубежья, были, как сегодня говорят, «иконами стиля».

Выставка организована специально для концерта, который пройдет в этот день в музее. Перед гостями выступит квартет Quaternion с программой «REFLECTIONS I. Русская тема».

Фото: ГМИИ РТ

Если выставка продлится только один день, то музыкальный проект певицы и музыковеда Ольги Скепнер и художественного руководителя квартета Сергея Пономарева будет «кочевать» по музеям Казани до 20 мая.