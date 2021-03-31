«Сельская ипотека» по льготной ставке от Энергобанка

Фото: пресс-служба Энергобанка

С 22.03.2021 года в Энергобанке действует «Сельская ипотека» по льготной ставке (при условии предоставления субсидии из федерального бюджета). Она предназначена для тех, кто хочет купить жилье в сельской местности.

Требований к месту жительства, семейному положению и социальному статусу заемщиков нет. Таким образом, взять сельскую ипотеку могут и городские жители, главное, чтобы приобретение и строительство недвижимости осуществлялось на сельских территориях (сельских агломерациях). Сельскую ипотеку можно оформить на покупку новостройки или готового жилья на вторичном рынке, а также можно построить и/или достроить дом с помощью аккредитованного банка застройщика.

Рассчитать платежи по «Сельской ипотеке» от Энергобанка вы можете на ипотечном калькуляторе, а для удобства и экономии времени подайте онлайн-заявку на кредит прямо сейчас!

Подробную информацию о «Сельской ипотеке» с господдержкой вы можете узнать на сайте Энергобанка или у специалистов справочной службы по телефону 8 800 350 54 58 (звонок по России бесплатный).

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