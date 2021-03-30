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Исследование: средняя стоимость квартиры в Казани составляет 5,8 млн рублей

11:37, 30.03.2021
Исследование: средняя стоимость квартиры в Казани составляет 5,8 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru

Казань вошла в список крупных городов России, где подорожали квартиры с начала года. Исследование провел федеральный портал «Мир квартир».

Средняя цена за квадратный метр в столице Татарстана составляет 103 573 рубля. Средняя стоимость квартиры составляет 5,8 млн рублей. Прирост за первый квартал 2021 года составил 4,6%.

В целом по стране новостройки в среднем подорожали на 4,7%.

Ранее сообщалось, что в Казани окупить ипотеку с помощью аренды при полной загруженности можно за 10 лет, при средней загруженности — за 17 лет.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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