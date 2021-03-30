Погибшим при взрыве газа в Зеленодольске является ветеран

В эти минуты в многоквартирном доме в Зеленодольске, где вчера вечером произошел хлопок бытового газа, спасатели ожидают представителей «Татинвестгражданпроект».

Как видно на кадрах, сделанных при свете дня, визуально фасад здания не пострадал. Однако волна повредила окна, где не были установлены стеклопакеты. Пострадали окна даже на первом этаже.

Дом оцеплен силовиками, зайти в него нельзя. Не работает также и магазин, расположенный на первом этаже здания.

Как рассказали «Реальному времени» соседи, погибший мужчина — ветеран, также он работал на Зеленодольском заводе имени Горького. Он проживал один, ему было около 85 лет.

Личность ветерана подтверждает и другая жительница дома — Рания. По ее словам, у мужчины не так давно умерла жена. Рассказывает, что погибший был доброжелателен с местными, его называли «дядя Миша». В версию с суицидом Рания не верит — скорее, что по невнимательности оставил газ открытым.

Среди пострадавших недавно заселившаяся молодая семья с ребенком, а также пожилая женщина из соседних квартир.



Как сообщает корреспондент «Реального времени», от взрыва пострадали и соседние дома. На первом этаже выбиты стекла.

Ольга Плешкова