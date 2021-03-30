Челнинец выиграл 100 тысяч рублей в программе «Что? Где? Когда?» с вопросом про макароны

Фото: wikipedia.org/телекомпания «Игра-ТВ», ОАО «Первый канал»

Челнинец Камал Хафизов выиграл 100 тысяч рублей у знатоков телевизионной интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», задав участникам вопрос про макароны. Эфир передачи вышел на Первом канале.

Знатоки не смогли ответить на вопрос о том, почему в Эквадоре на упаковках макаронных изделий указано разное время приготовления, на одних — 8, а на других — 12 минут.

Знаток Тимур Кафиатуллин предположил, что разное время приготовления обусловлено разницей в весе для мужской и женской порции макарон. Однако на самом деле это связано с перепадом температур — в горах температура кипения воды ниже, и из-за этого макароны в этих районах страны рекомендовано варить дольше.

Всего житель автограда подготовил три вопроса для суперблица, но знатоки не смогли ответить даже на первый. В итоге команда знатоков Бориса Белозерова проиграла и выбыла из весенней серии игр, а Хафизов получил денежное вознаграждение за вопрос.

Маргарита Головатенко