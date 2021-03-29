Полицейские задержали казанца, подозреваемого в серии мошенничеств с продажей автозапчастей

Полицейские Казани задержали 27-летнего местного жителя, подозреваемого в серии мошенничеств с продажей автозапчастей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по городу.



13 января в полицию обратился 3-летний житель Дагестана и сообщил, что 28 сентября 2020-го он созвонился с продавцом с одного из сайтов по объявлению о продаже автозапчастей. Продавец сказал, что у него все необходимые детали имеются — за них покупатель должен был заплатить 133 тысячи рублей. 4 октября житель Дагестана перевел названную сумму. Позже «продавец» сообщил, что поставка задерживается, а потом вообще перестал выходить на связь.

Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемого задержали 15 февраля. Выяснилась причастность задержанного к еще четырем подобным преступлениям. Расследование уголовных дел ведется, подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее в Казани пенсионерка лишились 918 тысяч рублей, желая заработать на криптовалютном рынке. Проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к данному преступлению.

Маргарита Головатенко