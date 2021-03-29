Путин наградил орденом Дружбы двоих татарстанцев
Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы двоих татарстанцев, сообщается на официальном портале правовой информации.
Орденом награждены генеральный директор автономной некоммерческой организации «Центр развития и поддержки конгрессно-выставочных, культурных, зрелищно-развлекательных, спортивно-массовых и социально ориентированных мероприятий «Казань Экспо» Роберт Миннегалиев и заместитель гендиректора автономной некоммерческой организации «Дирекция спортивных и социальных проектов» в Татарстане Ранко Тепавчевич.
Ранее президент России наградил медработников Набережных Челнов почетными грамотами.
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