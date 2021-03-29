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Путин наградил орденом Дружбы двоих татарстанцев

22:23, 29.03.2021
Путин наградил орденом Дружбы двоих татарстанцев
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы двоих татарстанцев, сообщается на официальном портале правовой информации.

Орденом награждены генеральный директор автономной некоммерческой организации «Центр развития и поддержки конгрессно-выставочных, культурных, зрелищно-развлекательных, спортивно-массовых и социально ориентированных мероприятий «Казань Экспо» Роберт Миннегалиев и заместитель гендиректора автономной некоммерческой организации «Дирекция спортивных и социальных проектов» в Татарстане Ранко Тепавчевич.

Ранее президент России наградил медработников Набережных Челнов почетными грамотами.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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