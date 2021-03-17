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Путин наградил челнинских медработников

20:10, 17.03.2021
Путин наградил челнинских медработников
Фото: nabchelny.ru

Президент России Владимир Путин наградил медработников Набережных Челнов почетными грамотами. Знаки отличия врачам вручил мэр города Наиль Магдеев.

Почетные грамоты президента России получили главврач детской поликлиники №6 Денис Дуткин, лаборант БСМП Нурия Мурзаханова, заведующие отделениями инфекционной больницы Фирзия Гиздуллина, Елена Миниева и Евгения Стрельцова. Благодарности вручили фельдшерам станции скорой медпомощи Екатерине Петровой, Римме Жуматдиловой и Айгуль Каримовой. Главврач горбольницы №2 Азат Фатхетдинов удостоился медали «За доблестный труд», передает пресс-служба города.

В понедельник президент России Владимир Путин наградил троих татарстанцев орденами, еще двоим — присвоил почетное звание.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьМедицина Татарстан
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