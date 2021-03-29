В Казани осудят двух фигурантов дела о взятке в 2,25 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru / Ирина Плотникова

Прокуратура Татарстана утвердила обвинение по уголовному делу против двух фигурантов — 45-летней женщине предъявили обвинение в посредничестве во взяточничестве, а 42-летнему мужчине — в мошенничестве, сообщает прокуратура республики.



Как считает следствие, к женщине не позднее 16 января прошлого года обратился представитель одной из фирм — ему нужно было отсрочить проведение выездной налоговой проверки. Женщина же попросила об этом второго фигуранта дела, который пообещал решить вопрос, дав взятку в 1,25 млн рублей должностным лицам налоговой. Однако мужчина не собирался этого делать.

Женщина в январе 2020-го получила 2,25 млн рублей, 1 млн из которых оставила себе в качестве вознаграждения. Остальное она передала подельнику, а он распорядился ими по своему усмотрению.

Обвиняемые полностью признали свою вину. Женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, мужчина — под домашним арестом. На их имущество наложили штраф общей стоимостью более 9 млн рублей. Дело поступило в Вахитовский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

Фото: realnoevremya.ru

В октябре прошлого года «Реальное время» публиковало подробности об этом деле.

Маргарита Головатенко