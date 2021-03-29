Центробанк ограничил максимальную комиссию с магазинов в СБП с октября

С 1 октября 2021 года российские банки не смогут взимать с магазинов комиссию более 1,5 тысячи рублей за одну операцию в Системе быстрых платежей (СБП). Об этом говорится в сообщении регулятора.

Ранее этот порог установили только в процентах: от 0,4 до 0,7% от суммы платежа в зависимости от вида деятельности торговой точки.

Как отметили в Центробанке, новое решение поможет сократить издержки компаний при продаже товаров на крупные суммы.

Фото: wikipedia.org

Кроме того, аналогичные тарифы устанавливаются и по платежам в пользу самозанятых с 1 октября 2021 года. Для граждан платежи в системе быстрых платежей остаются бесплатными.

Также до 1 октября текущего года российские банки должны будут повысить лимиты на объем ежедневных операций граждан в Системе быстрых платежей (СБП) на общую сумму не

менее 150 тыс. рублей в течение операционного дня. Такая мера позволит повысить доступность переводов через СБП для граждан.



Татьяна Леухина