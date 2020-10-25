Купившая историческую лестницу уфимка сообщила о готовности созвать пресс-конференцию

Купившая историческую лестницу визажист и антиквар из Уфы Рада Русских опубликовала пост в своем Instagram, где сообщила о готовности созвать пресс-конференцию.



«Жду обещанных комментариев от мэра Казани. Готова созвать пресс конференцию, и уже не только на уровне города К.» — написала она.

Она продолжает настаивать на том, что лестница в особняке Коровина по адресу Пушкина 1/55а принадлежит ей: «Здание в частной собственности, лестница моя. Прокуратура, староверы и активисты совершенно левые люди в этой истории».

Русских отметила ценность лестницы и высказала свои опасения. По ее словам, после ее «выхода из игры» «лестнице хана».

Ранее Рада Русских назвала активистов из Казани «тупыми и необразованными людьми».

