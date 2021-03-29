В Татарстане ученый разработал первый в России законопроект о робототехнике

В Татарстане старший научный сотрудник Казанского инновационного университета, кандидат юридических наук Ильдар Бегишев разработал первый в стране законопроект о робототехнике. Об этом сообщает республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям.

Законопроект разработан в рамках концепции развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта и робототехники до 2024 года, которую утвердило правительство РФ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)



В документе сформированы правовая основа и принципы правового регулирования отношений в сфере оборота роботов, их составных частей (модулей), описаны виды, типы и классы опасности роботов, зафиксированы ограничения, выработаны меры их государственной поддержки и многое другое.



Сейчас законопроект направили в правительство РФ, парламент РФ, Минцифры России, Минэкономразвития России, в ведущие вузы и научные организации страны, представителям бизнес-сообщества и в АНО «Цифровая экономика» для получения комплексной оценки.

Ранее вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов заявил, что власти Татарстана готовы оказать содействие компаниям при испытаниях беспилотных автомобилей уже без страхующего водителя.

Татьяна Леухина